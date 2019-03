9 déjeuners qui donnent de l’énergie (à préparer en 5 minutes)

10 / 10

Bogachyova Arina/Shutterstock

Cottage Melba

Le cottage est un fromage frais n’ayant pas été vieilli. Il a une texture humide et une saveur douce, et il se plaît en compagnie d’une multitude de mets: fruits et confiture, céréales, noix, épices et légumes. Il renferme de 0 à 4 % de gras. Préférez un cottage allégé.

1/2 tasse de cottage à faible teneur en gras

1/2 tasse de tranches de pêche

1 c. à thé de confiture à la framboise

1 tranche de pain au raisin grillé

3/4 tasse de lait vanille (3/4 tasse de lait écrémé ou à 1 % réchauffé environ 30 secondes au micro-ondes et aromatisé avec 1/2 c. à thé d’extrait de vanille et un soupçon de miel ou de sucre)

