Vivre sainement

Présenté par



16 petits changements faciles à faire dès aujourd’hui : l’impact sur votre santé sera ÉNORME

Les grosses transitions – couper les glucides, s’entraîner pour un marathon – sont formidables. Mais nous n’avons pas besoin de changer du tout au tout pour avoir un impact marqué sur notre santé. Faites quelques-uns de ces petits pas pour vous lancer dans la bonne direction.

1 / 16 Shutterstock/Dmitriy Prayzel Ajoutez un fruit ou un légume à chaque repas Vous n’êtes pas encore prêts à perdre une mauvaise habitude? Commencez donc par prendre une habitude facile à adopter. « Moins d’une personne sur trois mange deux portions de fruits et de légumes par jour », dit Erin Palinski-Wade, diététicienne, éducatrice en diabète et auteure d’un régime diabète en 2 jours : 2 Day Diabetes Diet. « En ajoutant une portion de fruits ou de légumes à chaque repas, vous en prenez au moins trois par jour et vous avez une longueur d’avance. Une demi-banane sur vos céréales du matin, une petite salade avec votre sandwich à midi et 1/2 tasse de légumes cuits dans vos pâtes vous fourniront des fibres, des antioxydants et des nutriments. Or ces éléments réduisent le risque de maladies cardiaques, de diabète du type 2 et de certains cancers.» Pour manger des fruits plus souvent, intégrez ces 10 habitudes à votre routine.

2 / 16 SUSANNA HARWOOD RUBIN & NOUSHA SALIMI Faites travailler vos hanches « Si vous avez un travail sédentaire, faites des exercices d’ouverture des hanches en début et en fin de journée », suggère l’entraîneur Jonathan Hertilus, propriétaire du BFF Bootcamp à Nutley (New Jersey). Adoptez cette séquence facile d’étirements. « On peut faire le pont avec les hanches n’importe où, même au lit au réveil ou avant de se coucher », nous dit-il. Quelques minutes à peine d’exercices de hanche font merveille pour faire travailler les muscles du dos et de l’abdomen. Essayez ces exercices pour faire travailler vos hanches.