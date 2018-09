16 condiments dangereux pour votre santé (et des idées de remplacement)

Vous pensez que relever votre repas de votre condiment préféré peut en améliorer la qualité alimentaire, mais on a tendance à mal doser. Exagérer peut avoir pour résultat un surplus de sel, de gras et de sucre. Faites gaffe!

Ketchup

La célèbre sauce rouge est le condiment préféré des amateurs de frites, mais même si ces dernières sont préparées au four et non en friture, les noyer dans le ketchup ne s’avère pas un choix santé. Selon Monica Auslander, diététicienne et fondatrice d’Essence Nutrition, une seule cuillérée à thé contient l’équivalent d’un sachet de sucre. «C’est trompeur, car le ketchup ne contient pas de gras, donc on croit qu’on peut en abuser sans souci. Malheureusement, on sait que le sucre est plus insidieux que le gras».

Sa recette pour un ketchup santé : de la pâte tomate bio, une cuillérée à thé de poudre d’oignon, une demi-cuillérée à thé de curcuma, une demi-cuillérée à thé de paprika, une cuillérée à thé de sel de l’Himalaya, un quart de tasse de vinaigre de cidre de pomme et la même quantité d’eau.

