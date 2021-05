9 postures de yoga faciles à exécuter durant la journée

Si votre but est de maigrir et d’être plus en forme, ces postures de yoga sont faites pour vous!

8 / 9

ISTOCK/GLOBALSTOCK

Posture d’ouverture des épaules dans la salle de bains

On croyait que seuls les maniaques de l’informatique et les dentistes avaient une mauvaise posture. Mais, avec la prolifération des équipements électroniques et la dépendance qui les accompagne, la «mauvaise posture du portable» est plus répandue que jamais. Faites la guerre aux épaules tombantes et au dos rond en pratiquant cet exercice d’ouverture des épaules chaque fois que vous irez à la salle de bains.

Appuyez un avant-bras en poussant contre le rebord de la porte ou de l’armoire quand vous entrez et faites de même pour l’autre en sortant.