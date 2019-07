Sommeil de mauvaise qualité: 8 signaux d’alarme à surveiller

7 / 8

Photographee.eu/Shutterstock

Votre nouvelle devise: «pas ce soir !»

Si vous êtes dans un état de fatigue avancé, vous allez avoir du mal à vous mettre dans l’ambiance. Une recherche a établi qu’une seule heure de sommeil supplémentaire pouvait accroître le désir sexuel de 14%. Mais c’est peut-être aussi la pauvre qualité de votre sommeil qui entrave votre libido. Concrètement, une bonne nuit de sommeil dont vous ressortez frais et dispos va vous rendre plus alerte et actif sur le plan physique, et cela va se ressentir jusque dans la chambre à coucher, comme le suggère une récente étude parue dans The Journal of Sexual Medicine. Cette recherche établit aussi que la perte de sommeil perturbe la production d’hormones indispensables à la satisfaction et au bon fonctionnement sexuel (en contrariant la production d’œstrogènes par exemple).

