Présenté par



Comment se couper les cheveux soi-même à la maison

Pour notre sécurité et celle des autres, nous devons éviter de sortir pendant la pandémie de COVID-19. Bon nombre de commerces ont fermé leurs portes et plusieurs cherchent à trouver des solutions maison. Nous avons discuté avec une experte de l’industrie de la beauté pour obtenir de bons conseils (et éviter la catastrophe!). Kelly Araujo, coiffeuse à Toronto, partage ici ses conseils pour se couper les cheveux à la maison.

1 / 6 Air Images/Shutterstock Cet étrange désir de se couper les cheveux En quarantaine, plusieurs optent pour faire leur propre pain, le café fouetté est à la mode et les cheveux semblent pousser à un rythme inhabituel – c’est, du moins, l’impression que vous avez… Dès la fin de la première semaine de distanciation sociale, aux quatre coins de la planète nombreux sont ceux qui ont commencé à prendre des ciseaux pour se coiffer (et il n’y a pas que des coupes réussies!). Évitez d’avoir l’une de ces habitudes qui détruisent vos cheveux. Si vous tenez vraiment vous lancer, ou à vous faire une frange, continuez à lire… mais suivez les conseils indispensables de Kelly Araujo!