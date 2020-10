Cancer du testicule: 8 symptômes et signaux d’alarme

4 / 8

Vos mamelons sont sensibles

N’allez pas croire que seules les femmes peuvent avoir les seins sensibles. Le cancer du testicule chez l’homme peut s’accompagner de douleurs aux seins, d’écoulements et même de gonflements. La tumeur testiculaire produit une protéine qui peut causer des réactions de ce genre dans la poitrine des hommes, observe Shilajit Kundu, professeur agrégé d’urologie à la Northwestern University Feinberg School of Medicine. Voyez ces signes comme un avertissement et consultez votre médecin.

