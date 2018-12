Garage : 15 faits insolites vécus par des mécaniciens d’automobiles

De nombreux mécaniciens d’automobiles ont vécu de drôles d’expériences au garage. Voici quelques-uns des plus étonnants récits entendus.

Mark Shaggy Wertheim, utilisateur de Quora, aurait préféré trouver un chaton dans la vieille voiture Nissan sur laquelle il travaillait, chez un concessionnaire automobile de l’Arizona. Il a plutôt assisté à la naissance de six petits crotales du Texas.

3 / 15

RITESH KARELIA/Shutterstock

Voilà qui est amusant

Mark Shaggy Wertheim n’en avait pas fini avec cette cliente. « À sa visite suivante, elle a exigé mes services. Lorsque j’ai soulevé le capot, j’ai été accueilli par UN AUTRE SERPENT! » Toutefois, celui-ci était en caoutchouc, Dieu merci. Et une note y était attachée, en plus d’un billet de 20$. On pouvait y lire « Désolée, je n’ai pas pu m’empêcher ».

