Conditions de travail: 12 mouvements de protestation qui ont marqué l’histoire

Le combat pour un salaire minimum à 15$, États-Unis Le salaire minimum fédéral aux États-Unis est actuellement de 7,25 $ l'heure et n'a pas augmenté depuis 10 ans, malgré une reprise complète de l'emploi après la Grande Récession. Le 29 novembre 2012, des centaines de travailleurs de la restauration rapide ont quitté leur emploi à New York pour protester contre la faiblesse du salaire minimum. Le combat pour un salaire minimum à 15 $ a donné le coup d'envoi à des rassemblements et à des grèves partout au pays. Le 15 avril 2015, des dizaines de milliers de travailleurs touchant le salaire minimum et provenant d'un large éventail de domaines ont rejoint ce mouvement de protestation et ont quitté leur emploi, ce qui en fait la plus grande manifestation de travailleurs à bas salaires de l'histoire américaine. Le mouvement ne s'est pas limité aux États-Unis. Plus de 200 villes dans le monde ont organisé des manifestations similaires pour exiger un salaire minimum décent dans leur pays. Au Canada, le salaire minimum oscille entre 15$ (Alberta) et 11$, Nouvelle-Écosse. Au Québec, il a connu des hausses notables au cours des dernières années, passant de 10,75$ en 2016 à 11,25$ en 2017 et 12$ en 2018. Il s'établira à 12,50$ à partir de la date très symbolique du 1er mai 2019. Suivez nos conseils pour bien négocier votre salaire.

Les émeutes d'Heilongjiang LongMay Mine Riots, Chine En 2016, le gouvernement chinois met en œuvre diverses réformes économiques, dont l'une prévoit de réduire la production de charbon au pays. La mine Heilongjiang LongMay ayant annoncé son intention de licencier 100 000 travailleurs, c'est plus de 10 000 travailleurs qui se mobilisent. Ils n'ont pas été payés depuis six mois et travaillent dans des conditions déplorables. (La mine a été le théâtre d'une terrible explosion en 2009 qui a tué plus de 100 mineurs.) En raison de son ampleur, ce soulèvement est considéré comme l'un des plus grands mouvements ouvriers au monde. Plus tard dans l'année, le gouvernement a débloqué 15 milliards de dollars pour aider les travailleurs, mais plus d'un demi-million de mineurs chinois sont toujours déplacés dans d'autres régions et sans emploi.