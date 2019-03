Métiers insolites: 12 emplois incroyables!

11 / 12

Dmytro Zinkevych/Shutterstock

Professionnel du câlin

Même si vous n’êtes pas dans une relation romantique, vous pouvez aller chercher un peu de chaleur humaine auprès d’une professionnelle du câlin. Pour environ 60 $ à 80 $ américains de l’heure, celle-ci vous offrira le réconfort de l’esprit et de l’âme simplement en vous serrant dans ses bras et en vous faisant vous sentir aimé. Vous serez surpris par ces bienfaits insoupçonnés des câlins.

«Mon service est un “massage pour l’esprit”, confiait Samantha Hess, propriétaire de Cuddle Up To Me, à Business Insider. Il a pour but de vous dynamiser et de faire ressentir à votre cerveau une forme d’ouverture et de bonheur en réinitialisant votre système de la tête au pied.» Vous voulez devenir une professionnelle du câlin? Peut-être y a-t-il dans votre région une entreprise semblable à Cuddle Up To Me.