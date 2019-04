Un ventre plat sans aucun effort, ni exercice: 25 conseils et astuces

16 / 25 Shutterstock Placez un bol de fruits sur le comptoir Les fruits tels que les baies, les cerises, les pommes et les oranges sont bourrés de quercétine, un composé naturel qui réduit l’inflammation de l’estomac. Et si vous en placez un bol à l’endroit de la cuisine où vous pouvez bien le voir, vous serez plus tenté de piger dedans si vous avez une petite faim. Ou encore, essayez l’un de ces smoothies au déjeuner.

17 / 25 Shutterstock Des plantes pour donner du goût et réduire votre ventre Le fenouil, la menthe poivrée et le gingembre ont tous démontré dans des recherches les effets calmants qu’ils ont sur l’estomac. En stimulant les enzymes de la digestion, ils aident la nourriture que vous absorbez à traverser plus vite votre appareil digestif. Et des aliments qui voyagent plus vite, ça veut aussi dire un estomac plus plat. En plus, la menthe poivrée réduit les crampes d’estomac et les gaz, le gingembre combat la nausée et l’inflammation et le fenouil est un diurétique qui vous aide à vous libérer de l’eau que retient votre corps.