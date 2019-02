Il n’y a pas que les aliments transformés qui subissent des transformations! Les informations suivantes pourraient bien remettre en question vos choix à l’épicerie.

Malina Malkani suggère aux gens de peser le pour et le contre sans perdre de vue l’aspect pratique, sécuritaire et nutritif des aliments.

Cueillir un bleuet, c’est techniquement de la « transformation alimentaire », explique Malina Linkas Malkani, nutritionniste et porte-parole de l’Académie de nutrition et diététique. « La transformation des aliments existe depuis des milliers d’années, et pratiquement tout ce que nous mangeons a subi une certaine forme de transformation, il est donc impossible de dire que les aliments transformés n’ont pas leur place dans une alimentation saine, dit-elle. Cela dit, le niveau de transformation des aliments varie de modéré à élevé. »

Cela pourrait aller plus mal avant d’aller mieux

Selon la nutritionniste Deborah Malkoff-Cohen, si vous mangez moins d’aliments préparés, le corps va devoir s’habituer au manque de sucre, de sel et d’autres ingrédients ajoutés avant d’aller mieux. Au début, vous pourriez éprouver des symptômes tels que de l’anxiété, des ballonnements, des envies de fumer et des maux de tête.

« Ce sont les symptômes typiques que nous pouvons ressentir lorsque nous éliminons les aliments transformés, la plupart du temps à cause de la baisse du sucre, dit-elle. La gravité et le nombre de ces effets dépendront de la transformation de votre régime alimentaire et de votre dépendance au sucre. » Après quelques jours, le métabolisme du sucre se normalise de nouveau, et ces symptômes et envies disparaissent si vous ne cédez pas et ne retombez pas dans le cercle vicieux, dit Deborah Malkoff-Cohen.

Pour atténuer ces symptômes, allez-y par étapes.