9 signes d’un éventuel déséquilibre hormonal

iStock/Robert Kneschke

Vous vous retournez constamment dans votre lit

Si vous ne dormez pas suffisamment pour que votre corps se repose, cela aura un impact sur vos taux hormonaux. Par ailleurs, ceux-ci pourraient aussi être la cause de votre agitation au lieu d’en être l’effet.

Une thyroïde hyperactive est la cause hormonale la plus courante d’insomnie selon la Dre Camacho. « Toutes les parties du corps incluant le cerveau bougent deux fois plus que la normale ou beaucoup plus vite. Les gens ont de la difficulté à s’endormir, se réveillent constamment et leur sommeil est léger. Au contraire, avec l’hypothyroïdie, ils sont léthargiques et dorment beaucoup. »

Votre manque de sommeil pourrait être le symptôme de l’une de ces maladies graves.