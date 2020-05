8 signes indiquant que vous avez déjà un poids santé

DARREN BAKER/SHUTTERSTOCK

Essayer de perdre du poids vous rend malheureux

Faire un régime peut en fait être nuisible émotionnellement: certaines restrictions alimentaires peuvent doubler votre risque de souffrir de dépression. Prenez d’abord le temps d’analyser vos efforts: si vous continuez de vous entraîner et de bien manger et que le chiffre sur le pèse-personne ne bouge pas, ce pourrait être un signe que votre poids est là où il devrait être et que votre corps ne veut plus perdre de poids, selon le diététiste et entraîneur personnel Jim White. (Cela pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de développer du muscle et que vous perdez du gras, ce qui est aussi une bonne chose.)

«C’est particulièrement vrai si vous sentez que vous ne pourriez vraiment pas manger mieux ou vous entraîner plus fort ou plus longtemps sans que cela entraîne des effets néfastes sur votre vie», explique-t-il. Personne ne veut passer quatre heures par jour au gym ou renoncer à tous ses aliments préférés. Dites-vous que si votre corps est bien comme il est, ça ne vaut probablement pas la peine d’en faire autant.

«Chaque personne a ce qu’on appelle un poids naturel. C’est le poids auquel votre corps est naturellement confortable sans avoir à s’imposer un entraînement excessif ou un régime strict», explique Lori Zanini.

«Les personnes qui essaient de descendre sous un certain poids en s’imposant des restrictions caloriques sévères ou un entraînement intense et qui y parviennent difficilement essaient peut-être trop de descendre sous leur poids naturel. Résultat? Leur corps se défend et peut les empêcher de perdre ces quelques kilos tenaces, déclare Lori Zanini. Savoir si vous êtes à votre poids naturel peut représenter tout un défi, mais c’est habituellement un poids facile à maintenir pendant longtemps et qui n’entraîne pas d’envies impérieuses de manger ou de fringales», conclut-elle.