Ce que révèle votre tension artérielle

Même si elles paraissent mystérieuses, les valeurs qui traduisent la tension artérielle n’ont rien de très compliqué. Lisez ce qui suit pour mieux comprendre.

… les risque d’accident cardiovasculaire aussi. L’agence de la santé publique du Canada juge « optimales » les valeurs inférieures à 120/80 chez l’adulte et « normales » celles qui vont de 120 à 129 et de 80 à 84. (Il n’y a pas de limite inférieure idéale, mais voyez un médecin si vous souffrez de vertiges ou d’étourdissements chroniques.) Une « normale haute », de 130 à 139 et de 85 à 89, devrait inciter à revoir son mode de vie. La médication n’est pas nécessaire, car le risque cardiovasculaire n’est pas encore grave.

À quel moment on parle d’hypertension

Si, en revanche, on atteint ou dépasse 140/90, il y a hypertension et il faut alors non seulement modifier son mode de vie, mais envisager de recourir aux médicaments. Notez que la tension artérielle varie tout au long de la journée pour toutes sortes de raisons : stress, caféine, activité physique… Le diagnostic ne tombe donc pas dès le premier dépassement. D’ailleurs le seuil de l’hypertension descend à 135/85 quand on relève soi-même sa tension à la maison, où on est en général plus détendu que chez le médecin. Pour assurer son diagnostic, le médecin demandera donc de prendre votre tension chez vous ou de revenir un autre jour pour voir si le résultat est toujours anormal.

