12 signes silencieux d’une carence en glucides

Si vous laissez tomber les glucides, vous pouvez souffrir d’une carence en fibres, laquelle peut entraîner des ballonnements. Assurez-vous de boire beaucoup d’eau, ce qui favorise le transit intestinal. Amy Gorin recommande d’aller chercher des glucides dans les fruits (comme les bananes, les baies et les cerises), les légumes riches en amidon (les patates douces par exemple) et les grains entiers (comme le riz brun, le quinoa et le pain de blé entier). «Si vous consommez peu de fibres, augmentez-en l’apport graduellement pour ne pas souffrir d’effets secondaires comme des ballonnements encore plus nombreux», avertit-elle.

JAZZ3311/SHUTTERSTOCK

Être constipé

Souffrir d’une carence en glucides à haute teneur en fibres comme les grains entiers et les produits complets entraîne une autre conséquence: la constipation. En plus de réintégrer ces aliments sains dans votre alimentation, assurez-vous de boire beaucoup d’eau. Somme toute, ces gestes rendront vos selles plus molles et plus faciles à transiter par le côlon et à évacuer. Phyl London suggère également de consommer des aliments comme des graines de chia, de lin et de citrouille, des légumes-feuilles, du chou-fleur, du chou et du brocoli.

Soyez par contre prudent en dosant votre quantité de glucides. «Vous ne voulez pas augmenter ou diminuer trop drastiquement la quantité de fibres que vous consommez, explique Rania Batayneh, une nutritionniste de Portland, en Oregon, et auteure de The One One One Diet : The Simple 1:1:1 Formula for Fast and Sustained Weight Loss. Si vous cherchez à augmenter votre apport en fibres, visez une augmentation de votre apport quotidien de 5 grammes par semaine.»

Assurez-vous de reconnaître les signes silencieux d’une surconsommation de protéine.