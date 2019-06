Quoi manger pour stabiliser sa glycémie

Une alimentation qui fait augmenter puis chuter le taux de glycémie peut entraîner la cardiopathie, le cancer et même des pertes de mémoire. Voici des trucs qui vous permettront d’éviter que ce dernier ne fluctue de manière aberrante.

Ainsi, un baguel en renferme 55 grammes, soit la même quantité que 5 tasses de melon d’eau. En optant pour des glucides lents (à faible CG), comme les produits laitiers à faible teneur en gras, les légumineuses et les raisins, de préférence aux glucides rapides (à CG élevée), comme les frites, le spaghetti et les boissons gazeuses, vous contribuerez à stabiliser votre glycémie.

Soit, trois des six ou sept portions de grains recommandées. Les grains entiers contribuent à prévenir la cardiopathie et le diabète, et exercent un effet positif sur le taux de glycémie.

3 / 7

Aleksandar Mijatovic/Shutterstock

Augmentez votre consommation de fruits et de légumes

La teneur en glucides de la plupart des fruits et légumes est relativement faible. En revanche, ils sont riches en vitamines, minéraux, fibres et composés protecteurs. En outre, vous atténuerez l’effet des plats comprenant beaucoup de glucides si vous consommez en même temps des fruits et des légumes.

Savoureux, faciles à digérer, les fruits donnent un regain d’énergie et sont riches en vitamines et en minéraux. Ne manquez pas ces 10 astuces pour manger des fruits plus souvent!