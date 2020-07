casanisa/Shutterstock

Le régime méditerranéen vous assure presque l’immortalité

Avec ce régime, nul besoin de compter les calories ni de se priver. Il vous suffit de manger comme on le fait sur le pourtour méditerranéen: beaucoup de légumes, de fruits, de noix, de haricots, d’huile d’olive, de céréales entières et, avec modération, des laitages, de la volaille, des fruits de mer et des œufs. La moitié de votre assiette devrait être composée de légumes et de fruits, le quart de céréales complètes et le dernier quart de bonnes protéines comme des haricots, des noix, du poisson ou de la volaille. Évitez la viande rouge plus d’une ou deux fois par mois et, bien sûr, les gâteries sucrées. Un peu d’exercice quotidien, des repas en commun, et vous bénéficierez encore plus de ce régime.

Le régime méditerranéen a en effet prouvé son efficacité à réduire en particulier les maladies cardiovasculaires. Une étude qui a suivi 26 000 femmes pendant 12 ans a montré que celles qui l’avaient adopté voyaient les risques de problèmes cardiaques ou d’hyper­tension réduits de 25%. D’ailleurs, c’est ce régime que les médecins prescrivent comme traitement peu coûteux en cas d’hypertension, de diabète ou d’obésité, mais aussi pour réduire les risques de dépression ou de démence.

Une analyse des habitudes alimentaires de 10 000 adultes américains qui ont été suivis de 1987 à 2016 a donné des résultats encore plus probants. Les participants, qui au départ ne souffraient pas de maladie cardiovasculaire, ont été classés par les chercheurs en fonction de leur alimentation – à base de végétaux (type méditerranéenne) contre une alimentation à base de produits animaux.

Les personnes qui consommaient le plus d’aliments d’origine végétale couraient 32% moins de risques de mourir d’une maladie cardiovasculaire et 25% moins de risques de mourir d’une autre cause par rapport à celles dont le régime intégrait moins de produits végétaux. En d’autres termes, les bénéfices sont réels.

