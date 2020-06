Génétique et hérédité: 16 traits particuliers qui proviennent de votre ADN

TATIANA AYAZO/RD.COM

Agressivité dans l’enfance

Si vos petits monstres étaient un peu plus intenses que la majorité des enfants, la faute en revient peut-être à votre génétique et non à vos compétences parentales. Selon une recherche publiée dans Psychological Medicine, les comportements frustrants et agressifs comme frapper, mordre et donner des coups de pied dans la petite enfance ont plus à voir avec la génétique qu’avec les facteurs environnementaux et familiaux. Heureusement, ce comportement ne traversera pas les années s’il est traité avec attention en bas âge. En effet, une étude parue dans PLOS One a révélé que même si l’agression précoce peut être un trait héréditaire, passé l’âge de 6 ans, il s’agit davantage de facteurs environnementaux et de la parentalité qui influencent le comportement de l’enfant.