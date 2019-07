8 mythes sur le cholestérol et votre santé

La vérité: «Les œufs sont des aliments très sains», certifie le Dr Genest. «Ils fournissent des protéines de très bonne qualité et très peu de gras.» Cela dit, un seul jaune d’œuf contient environ 250 mg de cholestérol, ce que le docteur considère comme la limite que vous devriez manger par jour. Alors, au lieu d’engloutir une omelette de trois œufs avec du bacon, dégustez plutôt un seul œuf poché sur une rôtie de pain complet, accompagné d’épinards sautés et d’une boisson fouettée aux fruits.

5 / 9

BURLINGHAM/SHUTTERSTOCK

Seul le cholestérol alimentaire affecte le taux de cholestérol sanguin

La vérité: notre taux de cholestérol est déterminé à la fois par des facteurs génétiques et de style de vie. Celui-ci inclut l’exercice, le tabagisme, la masse corporelle, le stress ainsi que le régime alimentaire.

Et quand on parle d’alimentation, la consommation de cholestérol n’est pas le seul facteur. «Le principal déterminant du taux de cholestérol n’est pas nécessairement dû au cholestérol dans l’alimentation, c’est surtout la quantité de gras saturé», soutient le Dr Genest. «Comme on mange plus d’aliments frits, de viandes transformées et de gras d’origine animale, on augmente le taux de cholestérol de façon assez prononcée.»

Informez-vous sur ces 10 choses qui arrivent quand vous cessez de manger des aliments transformés.