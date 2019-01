Diabète

9 symptômes du diabète que les hommes devraient connaître

Plus de 5 millions d’adultes au Canada souffrent de prédiabète, et la majorité d’entre eux n’en ont aucune idée. Cette affection augmente le risque de développer un diabète de type 2, une maladie cardiaque et un accident vasculaire cérébral. Voici les signes indiquant que votre glycémie est en train de grimper.

1 / 10 Vladimir Trynkalo / Shutterstock Dysfonction érectile En raison des dommages aux nerfs et aux artères causés par l’hyperglycémie perpétuelle, le diabète peut tripler votre risque d’éprouver des problèmes d’érection. Une étude publiée dans le Journal of International Medical Research a révélé que 89 % des hommes atteints du syndrome métabolique souffraient de dysfonction érectile. C’est un signe avant-coureur qui est susceptible de motiver les hommes à passer à l’action : «Ils se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond et demandent tout de suite de l’aide», constate Margaret Eckert-Norton, une infirmière qui enseigne au St. Joseph’s College de New York. Elle ajoute qu’il existe des traitements efficaces pour le diabète et la dysfonction érectile. «N’hésitez pas à vous faire examiner», dit-elle. Cessez de croire à ces 8 mythes sur le diabète qui risquent de ruiner votre santé.

2 / 10 BonNontawat / Shutterstock Infections à levure C’est un de ces signes de diabète auxquels on ne pense pas toujours chez les hommes. Une glycémie plus élevée favorise la croissance des levures et les infections. «Il s’agit d’infections à levures semblables à celles qui affecteraient les femmes, explique Margaret Eckert-Norton. Mais pas au même endroit, bien sûr. Elle note que les hommes peuvent développer ces infections sous le prépuce de leur pénis, surtout s’ils ne sont pas circoncis. Faites-vous une infection aux levures? Voici à quoi le reconnaître et comment réagir.