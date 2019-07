Ongles: 35 manucures à essayer cet été

Les couleurs pâles sont aussi à l’honneur cet été. Et pour donner un peu de « oumpf » à ces teintes douces, rajoutez un ongle argenté et un effet de marbre sur une des surfaces unies. Discret, mais soigné.

Nittaya Saternram

Sable et corail

En plus d’être la couleur tendance de cet été selon Pantone, le duo beige et orangé rappelle le sable et le corail. Une association qui vous permet de rêver à l’été et aux plages que vous visiterez peut-être. Pour un effet plus chic, rajoutez un vernis avec des paillettes or sur la base (comme sur la photo), la pointe ou encore tout un ongle.

