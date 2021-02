Ce que signifie une tache blanche sur un ongle

7 / 10

fizkes/Shutterstock

Les carences en vitamines et en minéraux (un sujet de débats animés)

Votre grand-mère vous a peut-être déjà dit que ces taches blanches sur vos ongles venaient d’une carence en calcium et que vous deviez boire plus de lait. Les médecins et les chercheurs ne s’entendent pas à savoir si c’est vrai ou non. Certains disent que les carences en vitamines et en minéraux pourraient en être la cause, alors que d’autres disent que c’est un mythe sans fondement.

Les carences en vitamine D, en calcium et en zinc peuvent constituer le problème, explique le Dr Kroll, ajoutant que les États-Unis souffrent en général d’une «carence épidémique en vitamine D». Lorsque des patients le consultent au sujet de taches blanches sur leurs ongles, il demande parfois un test sanguin pour vérifier s’il y a bien des carences. Il écoute aussi attentivement l’histoire médicale du patient en prêtant particulièrement attention à ses antécédents alimentaires et à son apport nutritionnel. «C’est important d’identifier les idées fausses.»

Le Dr Loucas confirme qu’il y a eu beaucoup de controverse et de littérature concernant les deux points de vue. «En général, on ne considère pas que les carences en calcium et autres minéraux causent la leuconychie.»