30 produits de beauté aux ingrédients bizarroïdes

9 / 30 The Body Shop Algue rouge Une gamme de soins pour la peau saturés d’algues rouges (reconnues pour leur contenu exceptionnel en vitamine C et autres minéraux et nutriments), qui offre à la peau tout ce qu’elle a toujours désiré et même plus. Concentré-lotion Pure transparence Drops of Light™ de The Body Shop, 22$ Ne testez surtout pas ces tendances beauté qui sont carrément dangereuses!

10 / 30 Too Faced Eau de coco Ce remarquable fond de teint à l’infusion d’eau de coco pourra atténuer toutes les imperfections de votre peau tout en lui procurant une sensation d’hydratation et de bien-être. Fond de teint Born This Way de Too Faced, 52$