8 produits maison surprenants pour avoir de beaux ongles

6 / 8

EVGENY KARANDAEV/SHUTTERSTOCK

Citrons

Épargnez-vous un voyage au salon de manucure et égayez les ongles jaunis avec une pincée de citron. La manucure Erica Marton suggère de former une boule de pâte avec trois cuillères à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de jus de citron.

Étalez la pâte obtenue sur vos ongles et laissez-la agir pendant 15 minutes avant de rincer abondamment. Vos ongles seront plus brillants et plus blancs. Si vous avez souvent des restes de citron, assurez-vous de connaître les vertus de l’eau citronnée au quotidien.