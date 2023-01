Tendances Pinterest: des idées inspirantes et prometteuses pour 2023

Plus de 400 millions de personnes utilisent Pinterest chaque mois pour faire des projets ainsi que pour découvrir et essayer de nouvelles idées.

Pour la troisième année consécutive, 80% des prévisions de Pinterest se sont révélées exactes. Cette année encore, Pinterest s’est intéressé aux recherches des utilisateurs de la plateforme afin d’identifier les grandes tendances qui devraient émerger ou continuer de gagner du terrain en 2023.

En 2023, les générations Y et Z poussent pour des cheveux à la pointe de la singularité. Préparez-vous, les «tresses noir et bleu» et les «cheveux blond lavande» auront le vent en poupe. Les générations Y et Z troquent aussi leurs ongles longs pour des french minicures. Elles opteront également pour les tresses courtes et les franges asymétriques (telle que les coupes carrées déstructurées).

La génération X et les baby-boomers proposent de prendre soin de votre crâne et de votre cuir chevelu. Des masques naturels pour faire pousser les cheveux, aux techniques de massage du cuir chevelu en passant par les traitements pour cuir chevelu sec, qu’attendez-vous pour prendre une longueur d’avance? Ne commettez surtout pas ces erreurs qui pourraient tout gâcher.