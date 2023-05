Voici ce que la couleur de vos cheveux révèle sur votre santé

F.J. JIMENEZ/GETTY IMAGES

Au-delà de la mode et des préférences de chacun, la couleur des cheveux peut annoncer quelque chose de grave. Par exemple, le lien qui existe entre un manque de pigmentation et un risque plus élevé de maladie de Parkinson, ou encore entre un toupet blanc frontal et une probabilité accrue de troubles neurologiques.

Si vous avez les cheveux blond clair ou roux

Soyons directs: ceux qui ont des cheveux blond clair ou roux présentent un risque plus élevé de développer un cancer de la peau. Ceci est problématique en soi pour le cancer, mais aussi parce que les personnes aux cheveux blond clair ou roux ont tendance à moins bien tolérer la douleur. «Elles auront plus de mal à endurer la douleur qui résulte des procédures au laser visant à inverser les dommages causés par le soleil et à éliminer les lésions précancéreuses», explique le Dr Dusan Sajic, dermatologue agréé aux États-Unis et au Canada, et titulaire d’un doctorat en virologie et immunologie moléculaire avec inflammation. «Cela s’applique en particulier à la procédure nommée thérapie photodynamique. Elle sera non seulement plus douloureuse, mais provoquera aussi une réaction beaucoup plus sévère.»

En résumé, il faut porter un écran solaire quotidien (même durant l’hiver) et suivre les conseils de prévention pour le cancer de la peau de la Société canadienne du cancer, comme des vêtements dont l’étiquette indique un FP UV (facteur de protection contre les UV), chercher un endroit ombragé le midi et consulter un dermatologue pour des examens réguliers de la peau.

Par ailleurs, une étude a démontré une corrélation entre une diminution de la pigmentation capillaire et un risque accru de la maladie de Parkinson. Ceci s’applique autant aux gens aux cheveux roux que blond clair. «Les personnes aux cheveux plus clairs sont plus à risque de développer cette maladie, même s’il faut continuer les recherches à ce sujet. En attendant, signalez tout problème neurologique à votre médecin pour une détection préventive essentielle», précise le Dr Sajic.

Bonne nouvelle pour les hommes aux cheveux roux!

Voici une bonne nouvelle pour les rouquins. «Une étude finlandaise démontre que les hommes aux cheveux roux ont un risque moins élevé de cancer de la prostate», dit la Dre Carmen Castilla, dermatologue agréée de New York. «Cependant, la raison précise demeure inconnue.»

Des cheveux gris précoces

Clarifions tout d’abord le sens de précoce. Lorsque des cheveux deviennent gris avant l’âge de 30 ans chez un Afro-Américain, ou 20 ans chez un Caucasien, on parle d’une dépigmentation précoce. Vous vous sentez peut-être trop jeune pour avoir des cheveux blancs dans la quarantaine, mais il s’agit de l’âge typique pour débuter cette transition.

«La génétique joue un rôle important sur le moment où vos cheveux commencent à grisonner, explique la Dre Castilla. Grisonner de façon précoce peut cependant dépendre de causes métaboliques sous-jacentes; autant une carence en vitamine B12 qu’un dysfonctionnement de la thyroïde peuvent les provoquer.»

Le Dr Reid Maclellan, professeur adjoint en chirurgie plastique de la Harvard Medical School et de l’Hôpital pour enfants de Boston, résume les recherches sur le sujet. «Lorsque vous commencez à grisonner de façon précoce, cela peut annoncer certains problèmes de santé associés au vieillissement, comme une carence en vitamine B12, une maladie thyroïdienne, un vitiligo ou la pelade (alopecia areata). Si vous détectez des cheveux gris à un jeune âge et que cela vous préoccupe, il serait indiqué de consulter un dermatologue, un spécialiste capillaire ou un autre expert reconnu.»

Les choses sont différentes si les cheveux blanchissent ou deviennent gris de façon précoce sur une seule mèche. «S’ils forment une mèche blanche frontale, les risques de troubles neurologiques sont plus élevés, et il faut en faire part à votre médecin», précise le Dr Sajic. Le toupet blanc, appelé techniquement poliose, peut aussi s’étendre aux sourcils et aux cils.

La palette des bruns

Pour ceux qui ont des cheveux bruns, il faut s’inquiéter de leur chute. Selon la Clinique de Cleveland, l’alopécie n’est pas réservée aux hommes, et «50% des femmes vont subir une perte importante de cheveux.» Celles aux cheveux bruns sont plus susceptibles d’avoir des signes de calvitie pour des raisons autant génétiques que par la plus grande visibilité de leurs plaques de cheveux parsemées. La Clinique de Cleveland conseille de favoriser les aliments les plus riches en fer comme les épinards, le brocoli, les pois, le tofu, ainsi que le gruau, et les viandes comme le bœuf, l’agneau.

Les cheveux teints

Comme il y a une infinité de teintes pour les cheveux, il est impossible de généraliser les conditions liées à une couleur qui n’est pas la vôtre. Cela dit, ceux qui se colorent les cheveux ont un risque plus élevé de cancer, et si vous les teignez d’un ton plus foncé de brun ou de noir, il serait peut-être le moment d’y repenser.

«Bien qu’il y ait beaucoup de teintures capillaires non toxiques sur le marché, certaines recèlent des produits chimiques et des agents potentiellement cancérigènes, explique le Dr Maclellan. Des choix concordant au mode de vie, comprenant certains colorants à cheveux ont été reliés dans les études à un risque plus élevé de lymphome non hodgkinien (LNH). Les personnes qui ont des antécédents familiaux de LNH devraient y porter une plus grande attention. Les teintures plus foncées, surtout à long terme, pourraient hausser ce risque de LNH, puisqu’on y retrouve encore plus de produits chimiques pour foncer la couleur des cheveux.»

Ceux qui éclaircissent la couleur de leurs cheveux en les décolorant ne courent peut-être pas le même risque génétique que ceux qui ont des cheveux blonds ou roux, mais il y a toujours un risque associé à l’utilisation répétée de peroxyde d’hydrogène, et autres agents de décoloration.

