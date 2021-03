Pédicure maison en 6 étapes faciles

3 / 7

HELIN LOIK-TOMSON/GETTY IMAGES

Étape 2: faites tremper vos pieds

Ce n’est pas parce que vous n’allez pas dans un salon de manucure que vous ne pouvez pas profiter d’un peu de repos et de détente! Vous avez besoin de faire tremper vos pieds même pour une pédicure maison. Placez une serviette de bain sous le bain de pieds d’eau chaude et plongez-y vos pieds fatigués», indique Anita Morello-Zappacosta. Si vous le désirez, vous pouvez y ajouter votre huile aromatique préférée, du sel d’Epsom ou de l’huile essentielle de Mélaleuca pour le parfumer et obtenir un meilleur effet nettoyant. Pendant que vos pieds tremperont de 5 à 10 minutes, votre peau sera nettoyée et adoucie, une étape essentielle avant l’exfoliation. Et n’oubliez pas de mettre votre musique préférée et de relaxer sans avoir à dépenser un sou!