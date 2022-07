Des idées pour s’évader cet été

Rien ne peut remplacer le temps que l’on prend pour soi. Le stress vous épuise, vous rend irritable et vous fait vieillir plus vite. S’accorder du temps pour des activités qui nous font plaisir permet de se reconnecter aux choses essentielles. Parmi les idées de s’évader cet été, profitez d’un weekend tranquille ou d’une journée de congé pour reprendre le dessus en découvrant ces 10 façons d’avoir plus de plaisir cet été.

Recevoir à la bonne franquette

Recevoir ses amis ou sa famille sur la terrasse, un soir d’été, est l’un des plus grands plaisirs de l’été. De plus, au mois de juillet, plusieurs Québécois ont déménagé et souhaitent célébrer ce nouveau chapitre. Mais même quand on reçoit simplement, il est facile d’être rapidement débordé. Pour éviter les courses de dernière minute et le stress des soupers impromptus, vous pouvez faire un tour dans l’un des marchés publics du Québec.

On vous suggère le Marché les Halles d’Anjou, qui propose de nombreux produits locaux pour vous aider à organiser un souper festif ou une pendaison de crémaillère inoubliable. Pizza froide, bières québécoises, jeux de société, salsa et croustilles et autres pour une soirée inoubliable. Notre coup de cœur: une excellente pizza froide avec la sauce secrète de Mario, le propriétaire de la boulangerie La Panetière ainsi que le super duo de croustilles véganes à la lime de Los Cantores avec la salsa piquante de Neal Brothers, que l’on trouve chez Cavallaro.