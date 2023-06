Comment trouver la meilleure couleur de cheveux selon son teint

«Ma préférence absolue pour les teints neutres aux nuances chaudes va au «bronde», une coloration à mi-chemin entre le blond et le brun. Je ne crois pas qu’il existe meilleur compromis», poursuit Matt King. Les tons de caramel chaud ou de brun légèrement doré à la Jessica Alba sont magnifiques. «Les rouges cuivrés ou dorés vont ajouter de l’éclat à ces tons et les aider à atteindre la perfection plutôt que de s’imposer.»

Blake Lively est un exemple parfait de peau moyenne avec des nuances chaudes. «Son teint paraît encore plus rayonnant et doré parce qu’il irradie en permanence, quelle que soit la nuance dorée de ses cheveux. L’utilisation d’un blond plus pâle ou plus froid pourrait affadir son teint et même la vieillir par manque d’harmonie avec sa peau», explique Kari Hill.

FRAZER HARRISON/GETTY IMAGES

Pour une peau moyenne avec des nuances neutres

Si votre teint est similaire à celui de Shay Mitchell ou de Vanessa Hudgens, essayez de combiner à la fois des tons chauds et froids pour un look magnifique. «Laissez vos cheveux faire une transition en douceur en profondeur et en ton au fur et à mesure qu’ils descendent la tige du cheveu. Une base plus profonde avec un ton doré doux vers le cuir chevelu peut être mélangée à la teinte plus froide pour donner un aspect complémentaire et doux qui fonctionne avec votre peau», conseille Black.

Essayez «un ton or propre qui rayonne et apporte de la chaleur à la peau». La clé pour s’assurer qu’il fonctionne parfaitement et vous donne un aspect et un éclat légèrement plus chauds? Éviter les tons rouges.

Une autre chose à garder à l’esprit: «Lorsque vous avez une peau olive moyenne ou foncée, restez à l’écart des nuances qui peuvent sembler être de la même teinte que votre couleur de peau, en particulier le brun clair ou le blond foncé», explique la coloriste Marie Robinson, fondatrice du salon Marie Robinson à New York. «Vous feriez mieux d’opter pour quelque chose de plus lumineux, d’ajouter des reflets ou d’ajouter des tons plus riches et une couleur de cheveux plus foncée pour ajouter du contraste à votre peau.»

Pour une pointe de couleur radieuse et de brillance, essayez la couleur semi-permanente de Clairol Natural Instincts dans l’une des nuances de brun doré. Non seulement cette marque en boîte fonctionne avec tous les types de cheveux, mais elle est fabriquée à partir d’ingrédients végétaliens d’origine naturelle à 80%, qui sont doux pour les cheveux.