Aménagement intérieur : 10 erreurs à éviter

En aménagement intérieur, la disposition harmonieuse des meubles peut représenter un véritable défi, peu importe la dimension des pièces.

Africa Studio/Shutterstock

Coller les meubles au mur

Il faut laisser de l’espace entre les meubles et les murs et éviter de les mettre directement contre ceux-ci. Quelques centimètres d’écart peuvent suffire à élargir la perspective.

Dans The Budget Decorator, un blogueur suggère de les placer en diagonale. « Les meubles placés en oblique donnent plus d’ampleur et plus d’intérêt à la pièce, tout en créant une harmonie d’ensemble », explique-t-il.

Placer le mobilier le long des murs est une règle de décoration dépassée. Jetez un oeil à ces raisons pour lesquelles votre maison vous vieillit.