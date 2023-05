13 vérités sur les fleurs

6 / 13 chaivit chana/Shutterstock Comment faire sécher les fleurs coupées? Attacher les tiges avec une ficelle et suspendre les fleurs tête en bas dans un endroit sombre et sec, placard ou penderie par exemple. On peut aussi les faire sécher entre les pages d’un gros livre ou les repasser entre deux feuilles de papier sulfurisé. Le séchage à l’air est idéal pour les plus petites; avec les fleurs plates, le pressage est plus facile. Pour les grosses fleurs rondes, le mieux est de les enterrer dans des cristaux de gel de silice.

7 / 13 Freebilly Photography/Shutterstock Pourquoi sont-elles aussi belles? Si les fleurs sont aussi belles et répandent un tel parfum, c’est pour attirer les oiseaux et les abeilles. Car ces créatures transportent le pollen de l’étamine (l’appareil reproducteur mâle) vers les ovaires du pistil (l’appareil reproducteur femelle), afin que les graines puissent se développer. Certaines fleurs ne sont pourvues que du pistil, d’autres uniquement d’étamine; d’autres encore ont l’un et l’autre. Y a-t-il alors autopollinisation? Oui!