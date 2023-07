Voici pourquoi il faut nettoyer sa machine à laver… et comment le faire

L’environnement sombre, chaud et humide de votre machine à laver est l’endroit idéal pour le développement de moisissures et de germes. Voici les instructions, étape par étape, pour savoir comment nettoyer et stériliser sa machine à laver.

Krasula/Shutterstock.com

Pourquoi faut-il nettoyer sa machine à laver?

Pour quelque chose qui nettoie autant, votre machine à laver n’est elle-même pas particulièrement propre, explique Jennifer Ahoni, scientifique principale chez Tide et responsable de la communication scientifique chez P&G Home Care. L’environnement sombre et humide ainsi que le flot constant de contaminants provenant de vos vêtements sales se combinent pour faire de votre machine un milieu idéal au développement de moisissures, de champignons et même de bactéries.

Assurez-vous de connaître ces symboles de lavage sur les vêtements avant de les mettre dans la machine à laver.

Les bienfaits de nettoyer sa machine à laver

Il existe trois principaux bienfaits à tirer d’un nettoyage régulier en profondeur de la machine responsable de nettoyer vos vêtements, selon Jennifer Ahoni.

Éliminer les germes dangereux

Étant donné que votre machine à laver nettoie les vêtements mais ne les désinfecte pas, tout germe qui pénètre dans la machine peut contaminer d’autres vêtements et la machine elle-même. Les conséquences peuvent aller des éruptions cutanées, des allergies et de l’irritation jusqu’aux infections mortelles.

Une étude de 2019 publiée dans Applied and Environmental Microbiology a, par exemple, identifié une machine à laver comme étant un réservoir d’agents pathogènes multirésistants après qu’elle ait transmis une bactérie à des nouveau-nés d’une unité de soins intensifs néonataux d’un hôpital.

Une étude de 2015 publiée dans Frontiers in Microbiology a rapporté que les bactéries trouvées dans des matières fécales venant d’un caleçon n’étaient pas éliminées par la machine à laver; de plus, le lavage répandait les germes et contaminait les autres vêtements. C’est en nettoyant et en désinfectant votre machine à laver que vous pourrez enlever et éliminer ces parasites causant des maladies.

Voici 11 autres choses que vous ne lavez pas assez souvent dans la maison…

Éliminer les résidus et les odeurs

Il n’y a rien de plus frustrant que laver des vêtements sales pour qu’ils ressortent finalement de la machine en sentant encore plus mauvais. Votre laveuse devient un endroit de prédilection pour les moisissures et les champignons qui se développent bien dans des environnements chauds, sombres et humides. Ces moisissures et ces champignons peuvent causer des ennuis de santé, particulièrement chez les personnes qui sont allergiques, mais le problème le plus courant demeure qu’ils peuvent donner une odeur terrible à vos vêtements.

Nettoyer votre machine à laver régulièrement empêche ces toxines de s’accumuler et d’empester votre lessive. «Des vêtements propres requièrent une machine propre», selon Jennifer Ahoni.

Garder sa coûteuse machine à laver en parfait état

Les machines à laver coûtent cher et vous voulez que la vôtre dure des années. Une façon de prolonger sa durée de vie utile est de la nettoyer régulièrement, précise Natalie Barrett, experte en nettoyage et responsable de la qualité chez Nifty Cleaning Services, un service de nettoyage spécialisé. Cela permet de garder les composantes de la machine en bon état et de prévenir l’accumulation de savon, de saleté ou de fibres textiles qui peut tout bousiller.

Ce qu’il faut savoir avant de nettoyer sa machine

Avant de commencer, il est très important de lire les instructions du fabricant en lien avec le nettoyage de votre machine, explique Jennifer Ahoni. Consultez le manuel de l’utilisateur ou allez vérifier en ligne. Certaines machines possèdent des cycles de nettoyage intégrés alors que d’autres nécessitent des solutions de nettoyage spéciales.

Le nettoyage peut également dépendre du modèle de machine. Par exemple, les laveuses à chargement par le haut utilisent une méthode différente des laveuses à chargement frontal. Le fait de ne pas respecter les instructions de nettoyage peut plus tard entraîner des réparations très onéreuses.

Une fois que vous avez lu les instructions concernant votre machine, suivez les conseils de nos experts pour vous assurer que le nettoyage la rende le plus propre possible.

Des conseils de nettoyage quotidiens pour sa machine à laver

Ce que vous faites tous les jours peut faire une grosse différence quant au nettoyage en profondeur de votre laveuse, explique Jennifer Ahoni. Les pratiques suivantes constituent un bon point de départ:

Lorsque vous n’utilisez pas votre machine, laissez la porte ouverte – ou le couvercle – ainsi que le compartiment pour le détergent à lessive légèrement ouvert. Ça permet à l’intérieur de la machine de sécher et ça empêche l’eau de s’accumuler dans le tambour.

Retirez vos vêtements de la machine aussitôt que le cycle est terminé. Ne les laissez pas dans le tambour plus longtemps qu’il n’est nécessaire.

Si vous possédez une machine à haute efficacité énergétique, assurez-vous d’utiliser un détergent à lessive HE. Ces détergents sont spécialement conçus pour prévenir l’excédent de mousse de savon et l’accumulation de résidus.

Choisissez le bon cycle pour votre brassée en suivant les recommandations du fabricant. La quantité d’eau, sa température et la durée du cycle peuvent faire une grosse différence dans la propreté de vos vêtements et de celle de votre machine à laver.

Евгений Хабаров/Getty Images

Un nettoyage et une désinfection une fois par mois

Au fil du temps, les machines à laver accumulent de la saleté et des résidus venant des détergents utilisés. De la saleté et des germes peuvent aussi rester prisonniers à l’intérieur, ce qui rend votre laveuse moins efficace pour laver vos vêtements et peut mener à une plus grande contamination croisée, explique Diana Rodriguez-Zaba, une spécialiste du nettoyage certifiée par l’Institute of Inspection, Cleaning, and Restoration et présidente de ServiceMaster Restoration by Zaba. C’est pourquoi il est si important à la fois de nettoyer (enlever les germes, la saleté et les débris) et de désinfecter (éliminer les microbes) votre machine à laver. Vous devriez faire ça au moins une fois par mois, selon elle.

Ces choses sont également à nettoyer chaque mois dans la maison.

Étape 1: Videz la machine

Commencez par retirer tout ce qu’il y a dans la machine: vêtements, détergent ou autres articles. (Assurez-vous de ramasser la monnaie qui pourrait être tombée au fond du tambour.)

Notez que, en raison des températures et des produits différents requis, vous ne pouvez pas laver vos vêtements et la machine en même temps.

Étape 2: Essuyez l’intérieur et l’extérieur

Utilisez un chiffon propre et humide pour essuyer la saleté, les débris et surtout toute accumulation de détergent ou d’assouplissants textiles. Il ne faut pas non plus oublier la gomme à mâcher ou le baume à lèvres qui se retrouve par accident dans la brassée de lavage!

Natalie Barrett suggère d’ajouter une tasse ou deux de bicarbonate de soude, lequel fait justement partie des meilleurs produits nettoyants pour la machine à laver. Il agira comme un abrasif pour un nettoyage plus en profondeur. (Faites cependant attention si votre machine possède un fini intérieur spécial.) Vous pouvez également utiliser un nettoyant pour vitres sur la porte d’une machine à chargement frontal et un produit doux à vaporiser sur le reste de la machine, si vous voulez.

Étape 3: Nettoyez le joint en caoutchouc

Dans les machines à chargement frontal, le joint en caoutchouc autour de la porte empêche l’eau de sortir. Dans les machines à chargement par le haut, vous verrez peut-être un joint en caoutchouc entourant le haut du tambour ou le couvercle. Utilisez un papier essuie-tout ou une brosse à dents pour nettoyer toute la crasse pouvant s’être déposée dans les coins. Comme c’est un endroit où les moisissures malodorantes aiment se cacher, nettoyez minutieusement, conseille Natalie Barrett.

Étape 4: Démarrez un cycle de désinfection

Selon la marque et le modèle de votre machine à laver, un cycle de désinfection peut venir en option préprogrammée (le cas échéant, suivez les instructions) ou vous devrez le faire vous-même. Voici une méthode naturelle pour un cycle de désinfection maison:

Réglez la machine à laver au cycle le plus long et à l’eau la plus chaude. Versez deux tasses de bicarbonate de soude dans le tambour et démarrez la machine. Réglez la machine pour un second long cycle à l’eau chaude. Ajoutez deux à quatre tasses de vinaigre blanc – un autre produit sur la liste des meilleurs nettoyants pour la machine à laver – dans le tambour et démarrez la machine. Note : En présence d’odeurs tenaces, ça peut aider d’arrêter le cycle à mi-parcours et de laisser le mélange vinaigre et eau agir pendant deux heures avant de finir le rinçage, selon Diana Rodriguez-Zaba. Une fois les deux cycles terminés, essuyez le tambour à l’aide d’un chiffon propre trempé dans le vinaigre.

Autre méthode pour désinfecter votre machine à laver: utiliser un produit nettoyant pour machine à laver. Ces produits, notamment les tablettes, les pochettes et les poudres de nettoyage, sont conçus spécifiquement à cet effet. Ils contiennent des substances chimiques antimicrobiennes qui éliminent la majorité des types de virus et de bactéries, explique Jennifer Ahoni.

Suivez les directives sur l’emballage. Pour les machines à chargement par le haut, versez le produit directement dans le tambour. Pour les machines à chargement frontal, versez le produit dans le compartiment à lessive.

Prendre l’habitude de nettoyer sa machine à laver

Le secret pour avoir une lessive propre et fraîche? Une machine à laver propre et fraîche. Garder une bonne routine de nettoyage de la laveuse rendra les choses beaucoup plus faciles en prévenant taches et accumulations collantes, selon Natalie Barrett. Intégrez-la dans votre routine de lessive et vous ne vous demanderez plus jamais pourquoi vos draps fraîchement lavés sentent les chaussettes mouillées.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!