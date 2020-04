5 alternatives au papier toilette qui peuvent boucher les tuyaux (et 2 bons choix)

3 / 8

Ne pas jeter dans les toilettes: le papier essuie-tout

La raison pour laquelle les essuie-tout – tout comme les lingettes – ne se décomposent pas aussi rapidement que le papier hygiénique, c’est qu’ils ne sont pas fabriqués de la même façon. «Le tissage des essuie-tout et des lingettes est plus fort et plus serré que le papier hygiénique, afin d’avoir une meilleure capacité de récurage», explique Doyle James, président de M. Rooter Plumbing. Ce tissage davantage résistant ne se décomposera pas et pourrait même entraîner des problèmes beaucoup plus importants que vous ne le pensez.

Cela signifie que même si ce genre de papier n’a pas une incidence directe dans vos toilettes, les essuie-tout pourraient s’accumuler dans le système d’égout et causer de graves problèmes.

