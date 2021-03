15 choses incroyables à faire avec un lave-vaisselle

9 / 15

SHUTTERSTOCK(2)

Cuire des lasagnes maison

Et si votre lave-vaisselle pouvait remplacer la mijoteuse? Pour mieux comprendre, scellez les lasagnes dans un sachet de papier d’aluminium et exécutez un cycle normal, en sélectionnant «séchage chauffé» et «désinfecter» pour plus de chaleur. Certes, il est plus rapide de cuire des lasagnes au four, mais cette astuce peut être utile si vous êtes mal pris.

