20 décos minimalistes faciles à réaliser

ImageFlow / Shutterstock

Tout à sa place

Dans la salle de bain, ayez toujours un espace de rangement avec une porte. Ainsi, vous pouvez ranger vos produits. Plus rien ne paraît quand la porte est fermée. Les serviettes, vous pouvez les rouler et les disposer en une pile bien rangée. Une courte tablette sous le miroir vous permettra de déposer quelques objets dont vous avez besoin tous les jours. Pour ne pas alourdir le décor, glissez vos produits dans une jolie boîte. Beaucoup plus harmonieux!

