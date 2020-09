Désencombrer sa maison en se débarrassant de ces 32 choses dans les 32 prochains jours

1 / 32

KENT-SIEVERS/SHUTTERSTOCK

Articles de restauration rapide

Toutes ces fourchettes en plastique, ces paquets de condiments et ces pailles provenant de livraisons et de commandes à emporter ont tendance à s’empiler et à ne jamais être utilisés. «Certaines personnes amassent ces articles intentionnellement, tandis que d’autres les laissent simplement s’accumuler», déclare Maeve Richmond, experte et coach d’organisation pour la maison et le bureau.

Elle recommande de limiter l’accumulation de ces articles, notamment en ne gardant que trois paquets de sauce soja dans la cuisine ou cinq serviettes à main dans la voiture. Si vous n’avez pas l’intention de les utiliser, n’hésitez pas à les refuser au restaurant pour ne pas avoir à les gaspiller ensuite.