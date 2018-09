Entretien et rangement

8 erreurs de décoration qui font paraître votre maison en désordre

Comment utiliser la règle de trois et permettre à vos oeuvres d’art de se tenir la tête droite? Vous le saurez en lisant ceci! Découvrez les 8 erreurs de décoration qui font paraître votre maison en désordre.

1 / 8 iStock/KatarzynaBialasiewicz L’art sur vos murs semble placé au hasard Un cadre mal placé ou une affiche de mauvaise dimension suffit à donner une allure chaotique à la pièce entière. « Il est important de choisir une oeuvre qui possède des dimensions qui s’accordent aux dimensions du mur sur laquelle vous l’installez », explique Marissa Sauer, décoratrice d’intérieur et fondatrice de Design MACS. « Une oeuvre trop petite paraîtrait mise là au hasard, et un morceau trop gros posé sur le mur peut donner l’impression de rapetisser et d’encombrer la pièce. » Sauer recommande que chaque oeuvre d’art soit reliée à un autre objet dans la pièce. Par exemple, si vous possédez un sofa de deux mètres à la maison, choisissez une toile ou un cadre d’un mètre soixante-dix centimètres. « L’art doit être relié à quelque chose, le morceau doit posséder un sens, une signification », dit-elle. Découvrez aussi 7 astuces de décoration ultra-simples.

2 / 8 iStock/Frank Short Vous avez choisi des meubles et électroménagers difficiles à entretenir Si vous n’aimez pas vaporiser, frotter et récurer constamment toutes les surfaces dans votre maison, restez loin des meubles qui demandent beaucoup d’entretien. La poussière sera plus apparente sur les meubles de bois aux teintes très foncées. Aussi, les empreintes de doigts paraîtront plus rapidement sur le verre et les miroirs. Repérez les meubles et surfaces qui se salissent le plus rapidement et nettoyez-les en premier.