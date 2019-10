30 secrets de plombier pour réparer vos tuyaux

24 / 30

Nous ne sommes pas des gardiens d’enfants

Une de mes clientes m’a dit une fois qu’elle sortait nous acheter du café à mes gars et à moi pendant que nous installions sa nouvelle cuisine. Elle promettait de courir jusqu’au magasin et nous a demandé si ça nous dérangerait de jeter un coup d’œil sur sa petite fille d’un an qui était endormie.

On a accepté, mais finalement, elle n’est rentrée que quatre heures plus tard. Le bébé hurlait à s’en déchirer les poumons et on ne savait plus quoi faire. On a essayé de la bercer, ne sachant pas si elle avait faim ni avec quoi la nourrir.