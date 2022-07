12 signes qu’un site d’achats en ligne est sur le point de vous arnaquer

3 / 14

SEAONWEB/SHUTTERSTOCK

L’absence de S dans l’HTTPS de l’URL

Avant tout achat sur un site de commerce électronique (e-commerce), assurez-vous que l’URL commence bien par HTTPS et non HTTP. Ce S est très important, car il signifie «sécurité», et assure que toutes les communications entre l’internaute et le site sont cryptées… ce qui protège toutes vos données, souligne Experian.

