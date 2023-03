10 défis à se lancer pour épargner de l’argent

SHANA NOVAK/GETTY IMAGES Le défi du garde-manger Idéal pour les familles Les choses coûtent de plus en plus cher et ça ne pourrait pas être plus évident qu’à l’épicerie (où les consommateurs doivent aussi faire face à la réduflation). Montrez-vous créatif en cuisinant et épargnez de l’argent grâce au défi du garde-manger; le but est de préparer autant de repas que vous le pouvez en utilisant seulement ce que vous avez déjà dans votre garde-manger, votre frigo et votre congélateur. Que vous optiez pour faire ce défi pendant une semaine ou un mois, vous économiserez ultimement de l’argent sur l’épicerie. Conseil de pro

Quand vient le temps de faire l’épicerie, certaines applications sont conçues pour rendre le processus moins coûteux et plus pratique. Jetez un oeil à nos multiples astuces de supermarché pour savoir comment économiser sur l’épicerie.

Le défi météorologique du mercredi Idéal pour épargner de façon aléatoire Si mettre un montant d'argent de côté chaque semaine ou déposer votre petite monnaie dans une tirelire n'est pas votre truc, ce défi pour épargner de l'argent constitue une façon sûre de rendre la chose intéressante puisqu'il est littéralement basé sur la météo. Voici comment ça fonctionne: vérifiez quelle est la plus haute température dans votre région chaque mercredi et mettez ce montant de côté en argent comptant. Si la température est de 24 degrés Celsius par exemple, vous mettrez 24$ de côté cette semaine-là. Faites-le pendant toute une année. Et plus il fera chaud, plus vous épargnerez! Conseil de pro

Vous pouvez utiliser une application météo sur votre cellulaire, vérifier sur MétéoMédia chaque mercredi matin ou encore utiliser un thermomètre intérieur/extérieur. Si vous vivez dans une région du nord-est où il est possible de connaître les quatre saisons dans une même semaine, les choses vont devenir intéressantes. Sinon, vous pourriez aussi utiliser une des façons d’économiser 20 000$ en une année.