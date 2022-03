Solutions et astuces pour pratiquement tout

1 / 7

Santé

Infusez votre thé à froid

Le thé regorge d’antioxydants qui stimulent le système immunitaire. Si au lieu de le verser chaud dans votre tasse, vous l’infusez à froid, le niveau d’antioxydants sera plus élevé que lors d’une infusion à l’eau bouillante.

Des coussins improvisés pour vos fauteuils

La plupart des fauteuils sont trop mous ou trop profonds, ce qui contraint votre dos à adopter une posture arrondie souvent source de douleurs. Voici comment améliorer les choses: roulez en boudin un pull, une couverture, un coussin ou une serviette. Ils feront ainsi fonction de cale au fond du siège. Maintenant asseyez-vous et allongez les jambes à 120º (pas 90º). Le bassin basculera vers l’avant et vos genoux reposeront confortablement plus bas que les cuisses.

Sauvez une dent qu’un choc a fait tomber

Si une de vos dents tombe en raison d’un choc accidentel, pas de panique. Récupérez-la en la tenant par la couronne (la partie qui permet de mastiquer) et rincez délicatement. Si, comme bien souvent, la remettre en position dans la gencive est impossible, immergez-la dans un peu de lait (surtout pas d’eau!). Consultez rapidement un dentiste qui procédera à sa réimplantation.

Une source de potassium

On ajoute du potassium à un régime alimentaire pour soulager les crampes musculaires, réduire la tension artérielle et prévenir l’ostéoporose. On compte souvent sur la banane. Pourtant, celle-ci ne fournit qu’environ 10% de l’apport journalier recommandé (AJR) de potassium. En revanche, un verre de haricots blancs en contient 700mg, soit environ un cinquième de l’AJR. On peut aussi compter sur la pastèque, la sauce tomate et la bette.

