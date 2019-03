32 choses à acheter – ou pas! – au magasin à un dollar

25 / 32 ISTOCK/BEN HARDING N’achetez pas de maquillage Les magasins à 1$ pourraient vous permettre de belles économies comparativement aux produits de beauté vendus en pharmacie, mais attention : les gens souffrant d’allergies et ayant la peau sensible pourraient mal réagir à certains ingrédients bon marché. «Ils peuvent contenir des alcools plus agressifs, ou certaines substances de ces produits de maquillage pourraient, par exemple, avoir été produites à bas coût et ne pas être de qualité suffisante pour votre peau», confie Brent Shelton. Vérifiez la date de péremption et la liste d’ingrédients avant d’acheter, puis essayez le produit sur un petit morceau de peau afin de comment celle-ci réagit.

26 / 32 ISTOCK/ARTISTEER N’achetez pas de blocs multiprises Contrairement aux produits plus coûteux, les produits électriques que vous allez trouver au magasin à 1$ ont souvent des câbles trop minces pour pouvoir supporter de lourdes charges électriques, dit Brent Shelton. Et cela pourrait vous coûter cher, ajoute Andrea Woroch. «Les rallonges et les blocs multiprises que vous trouvez dans les magasins à 1$ sont parfois de fabrication médiocre et, par conséquent, peu sécuritaires, dit-elle. Ne sacrifiez pas la sécurité au nom de l’économie, et achetez plutôt ces articles dans des magasins spécialisés.»