13 situations où vous ne devez jamais payer en argent comptant

Il n’y a que le temps qui permet d’évaluer sérieusement un service. «Le fait de payer un service comme une réparation d’auto ou un aménagement domiciliaire avec une carte de crédit vous donne un délai supplémentaire pour évaluer le travail et faire face à tout problème subséquent», explique Me Eric Ridley . Des experts en finances vous dévoilent leurs astuces sur les cartes de crédit pour maximiser leurs avantages.

Financement de l’auto

Payer sa voiture en argent comptant est certainement un privilège. Mais il pourrait être plus avantageux pour vous de profiter des taux d’intérêt du moment qui sont très intéressants (0,99% à 3,99%) et de votre bonne cote de crédit.

«Si votre voiture coûte 25 000$, payez 20% de la somme (5 000$) et il vous restera 20 000$ à placer. Vous paierez bien sûr un peu d’intérêt sur votre solde, mais vous profiterez des intérêts composés sur vos placements, ce qui sera plus rentable», explique Richard Best, rédacteur du site dontpayfull.com.