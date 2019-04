50 jouets de notre enfance les plus populaires depuis 1960

Cette poupée proposée par Hasbro pouvait manger, boire et même uriner dans sa couche grâce à une bouche mécanique qui « mâchait » une nourriture spéciale mélangée à de l’eau. En 1992, Baby Alive pouvait parler, mais était dotée d’un vocabulaire limité, comme « Je dois aller sur le pot » et « c’est fini ! ». Toutefois, le registre de voix ressemblait à celui d’un adulte et la nouvelle poupée n’eut pas le succès escompté.

15 / 51

LARRY W. SMITH:EPA-EFE/Shutterstock

1974 – Pong

Pong, ou comment révolutionner l’univers du jeu. C’est en 1974 qu’Atari lançait la version « maison » du célèbre jeu d’arcade, que l’on retrouvait à l’époque dans environ 35 000 magasins et pizzerias américaines. Cette année-là, Pong a littéralement été au sommet des ventes de jouets offerts à Noël selon Harold Goldberg, auteur du livre All Your Base Are Belong to Us: How Fifty Years of Video Games Conquered Pop Culture.