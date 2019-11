Les 10 magasins de jouets les plus cool au monde

9 / 10

ChicagoPhotographer/Shutterstock.com

American Girl Place – Chicago, États-Unis

American Girl Place, qui loge à la Water Tower Place de Chicago, est un véritable paradis de la poupée. Occupant 5500 mètres carrés, c’est la plus grande succursale d’American Girl aux États-Unis. On y trouve tous les personnages représentés par les poupées, y compris la Girl of the Year, Bitty Baby et la gamme des poupées historiques, de même qu’une foule d’accessoires et vêtements, d’affiches et de livres. Les petites visiteuses peuvent aussi concevoir un modèle de t-shirt pour elles et leur poupée, se faire photographier en sa compagnie, figurer sur une page couverture fictive du magazine American Girl et confier leur poupée aux mains des stylistes du Doll Hair Salon, qui les coifferont et leur prodigueront une gamme complète de soins de beauté ! Enfin, à l’issue d’une journée excitante, on ne manquera pas de se restaurer à l’élégant American Girl Café, où l’on sert le déjeuner, le diner, le thé et le souper.