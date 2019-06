16 secrets de famille découverts après la mort d’un proche

«Nous avons trouvé BEAUCOUP de choses liées à la fermeture des aciéries de la région et à la manière dont les fonds de pension et les programmes de soins de santé de mon grand-père avaient été pillés.

Papa avait souscrit une assurance-vie… pour son bébé

«Mon père est décédé en 1999, quand j’avais 37 ans. Je suis retourné en Ontario pour ses funérailles et pour examiner ses papiers. J’ai trouvé une police d’assurance-vie à mon nom et ça m’a fait un choc! Je n’en savais rien et il n’y avait aucune assurance au nom de mon père. Juste moi!

Je dois admettre que j’étais un enfant très, très malade et la police datait de 1964, si je me souviens bien. Quand j’avais environ six mois, j’ai commencé à faire des crises d’asthme. On a cru que j’allais mourir à plusieurs reprises, et j’imagine que mon père avait acheté cette assurance-vie pour pouvoir m’enterrer le cas échéant. Je suis très heureuse de m’en être tiré. »

– Dianna Bo via quora.com

