55 choses qui auront 100 ans en 2020

Le dimanche sanglant

Le dimanche 21 novembre 1920 est un jour de violence extrême dans l’histoire de la guerre d’indépendance irlandaise. À Dublin, on compte plus de 24 victimes, tant du côté irlandais que britannique. On assiste à de violentes attaques de la part de l’IRA, des Noirs et Fauves (Black and Tans, ex-soldats anglais soutenant la police irlandaise) et de la force policière locale.

L’Acte du gouvernement de l’Irlande de 1920, adopté l’année suivante, marquera la partition officielle du pays et la création de l’Irlande du Nord. Cette journée sanglante n’est pas le Bloody Sunday que chante le groupe U2, qui rappelle plutôt un autre dimanche tragique. Celui de 1972, où la confrontation de l’armée et de manifestants pour les droits civiques en Irlande du Nord fera 13 morts et 15 blessés.