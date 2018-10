15 emplois du futur… vraiment cool!

Il ne fait aucun doute que le marché du contrôle vocal ne va cesser de s’étendre – le très populaire service vocal en nuage d’Amazon est déjà là. Margaret Groves, de Engineered Process Improvement, estime qu’il y aura une demande énorme dans les années à venir pour les programmeurs Alexa dans toutes les entreprises qui voudront mettre à jour les applications téléphoniques, les systèmes informatiques, les programmes d’exploitation, et plus encore pour qu’ils soient parfaitement compatibles avec Alexa.

Agent de perfectionnement

Au cours des prochaines années, on s’attend à ce que de plus en plus d’entreprises cherchent des moyens de maximiser leurs profits tout en se montrant responsable d’un point de vue social en employant du personnel à temps plein.

Shel Horowitz, consultant en rentabilité pour les entreprises spécialisées dans l’entrepreneuriat vert et social, affirme que les entreprises chercheront à aller au-delà du développement durable (maintenir les choses au même niveau) et manifesteront leur volonté de rendre les choses meilleures, de «perfectionner». Ces agents de perfectionnement aideront à développer et à commercialiser des produits et des services rentables qui auront un impact favorable sur la «résolution de la faim et de la pauvreté, des conflits armés et des changements climatiques catastrophiques », selon le site de Shel Horowitz.