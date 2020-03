Les jeux de mots les plus populaires de votre enfance

Les jeux de mots peuvent aussi bien se jouer en famille qu’entre amis. Ce sont des jeux particulièrement stimulants pour l’esprit (et il faudra parfois faire appel au dictionnaire pour régler les conflits…). Le nombre de joueurs a peu d’importance, pourvu qu’ils soient au moins deux!

Berna Namoglu/Shutterstock

L’anagramme

L’anagramme est un mot forme par l’interversion des lettres d’un autre mot. Par exemple, les ana­grammes du mot épars sont râpés, parés et âpres. Lorsqu’on joue en société le meneur de jeu donne une liste de mots et chacun note par écrit les anagrammes qu’il a trouvées. En voici quatre: arbre, image, pierre, turbot. Ils donnent: barre, magie, prière, boutre. On convient d’un certain laps de temps et quand celui-ci est écoulé, les joueurs lisent leur liste. On compte un point pour chaque anagramme trouvée par plus d’un joueur et trois points pour une anagramme trouvée par un seul joueur.

